大馬搭遊艇春節出遊失聯 傳有28名陸客
馬來西亞當局今天派出搜救船和直升機，在強風和波濤洶湧惡劣天氣中，搜尋載有31人在沙巴海域失聯的遊艇，船上有28名中國大陸觀光客。
英國廣播公司（BBC）報導，馬來西亞海事執法局（MMEA）表示，搜救行動因天氣惡劣受阻。這艘遊艇昨天自東部沙巴省（Sabah）出發後失聯。
此事件發生在農曆大年初一，馬來西亞華人也有過年的習俗。
這艘遊艇昨天當地時間上午9時自沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）出發，前往60公里以西的旅遊勝地環灘島（Pulau Mengalum）。
馬來西亞海事執法局表示，收到這艘船發出的求救訊號，但是在那之後很快失聯。
新華社引述海事執法局報導，船上有28名大陸觀光客。但是大陸領事館僅能依據護照證實，船上18人是大陸公民。
根據馬來西亞「星報」（The Star），當局在南海約1400平方公里的區域進行搜尋，然而搜救工作遭遇強風及波濤洶湧的惡劣海象。（譯者：中央社羅苑韶）1060129
(中央社)
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