新春好兆頭 豪小子開始跑跳投
今天是大年初一，效力美職籃NBA布魯克林籃網的台裔球星林書豪，晚間隨隊作客明尼蘇達灰狼，籃網臉書官網po出豪小子練球影片，畫面中見他又跑又跳又投，復原狀況看似不錯。
籃網23日才剛宣布林書豪復健時再度傷及左大腿肌腱，這是第3度受傷，仍須3至5週休養復健，也就是最快2月中下旬才會回到球場。
不過籃網晚上在官網播放林書豪在明尼蘇達的練球情況，影片長約24秒，這也是最近一次受傷後，豪小子首次練習跳投。
影片中，林書豪依賽事例行性練習一般，練習中距離即停跳投，一下左、一下右、一下在罰球線，狀況不錯。已吸引逾2萬多人觀賞影片。
籃網此時播放林書豪練球影片，是否代表他可能早一點返隊協助目前戰績墊底的籃網，仍待觀察。粉絲的回應也是兩極化，有人認為應讓他本季徹底休養，明年再來，林書豪對籃網依舊重要。1060129
(中央社)
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