冬天太冷 上海騎士穿擋風被上陣

對「人包鐵」的機車騎士來說，冬天出門最怕寒風刺骨。看看上海街頭，幾乎每名騎士都有機車的專屬棉襖，也就是擋風被。

騎車用上擋風被，乍看就像裹著棉被出門一樣。它的長度及於腳踏墊，往上則可覆蓋至胸口，在兩手握把處更直接裝上固定袖套，騎士只要再自備口罩，禦寒裝束就差不多了。

如果上購物網站「天貓」查詢，這種摩托車擋風被一件價格約為人民幣40元到60元（新台幣約188元到282元），功能強一點的也有將近90元的。

對於民眾普遍使用的機車擋風被，警方卻認為不安全。新華網曾報導，擋風被會限制雙手的活動力，遇到危險狀況將無法及時用雙手支撐身體，可能帶來傷害。

面對惡劣天候，方法總是人想出來的。除了擋風被，還有擋風罩，用透明塑膠布和支撐架罩住騎士，讓騎士一定程度免於雨雪風霜，也讓馬路街景多了些趣味。

在天氣炎熱的南方城市，還有摩托車專用變形遮陽傘，傘型前短後長，以便照顧到後座乘客。只不過，這樣的創意也被各地警方查處，認為妨害安全。

陸媒報導，風吹遮陽傘時，車身會晃動，遮陽傘還有影響視線之虞。1060129

(中央社)