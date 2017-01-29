台灣公開賽雙打籤表 詹家姊妹首輪碰謝淑映
詹詠然、詹皓晴姊妹去年在美網首輪無緣遭遇「寶島一姐」謝淑薇，不過這回在WTA台灣公開賽尋求衛冕女雙后冠，首輪就抽中謝淑薇胞妹謝淑映與徐竫雯的本土外卡組合，有機會拿下姊妹倆在2017年的第1勝。
「淑映是我從小打到大的，」詹皓晴表示，對謝淑映相當熟悉，去年台灣公開賽4強也擊敗過徐靖雯，但與其討論好不好打，她更願意用另一個角度來看這次的雙打籤表，「雖然這次的好手很多，還是有不少台灣球員能排入籤表，很高興看到這樣的情況。」
台灣女將這次共有8人、5組排入雙打籤表，上半部籤表只有詹家姊妹與謝／徐兩組台將，剛好在首輪強碰；下半部籤表，去年台北海碩盃亞軍莊佳容／張凱貞，首輪將遭遇日將日比野菜緒與中國大陸的張愷琳。
李亞軒搭配泰國好手，首輪就碰上大會第3種子，想在次輪對決莊／張的難度頗高；詹謹瑋與美國女將搭檔，首輪對決日本／大陸組合。
詹家姊妹尋求衛冕，詹詠然說，台灣公開賽今年卡司很強，「其實不論在什麼比賽，我們都會全力尋求衛冕，在台灣比賽更是如此，這是我們的責任！」
(中時電子報)
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