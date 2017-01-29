女過年連2天鬧自殺 警消疲於奔命

新北市的30餘歲王姓女子，疑因罹患精神疾病情緒不穩，在昨天（28日）農曆大年初一已在家中鬧了1次自殺，不料今天（29日）大年初二中午又大吵大鬧，還反鎖家門。家人無奈報案求助，警消趕至勸說無效，最後破窗將王女強制送醫，結束連續2天的鬧劇。

據了解，家住新北市中和區的王女，疑因患有精神官能方面疾病，經常情緒不穩且有自殺傾向，只要和家人爭吵就會將自己反鎖房內鬧自殺，家人最後都只能向警、消求助，由於報案次數頻繁，是轄區警、消眼中的頭痛人物。

王女昨天已在家鬧過一次自殺，由於家人立即安撫住她的情緒，因此未向警消報案，不料王女今天中午12時許又因細故大發脾氣，再度將自己反鎖在屋內，家人屢勸無效，只好再次報案求助。

警、消人員趕至後，先在屋外好說歹說，但王女就是不願開門。警、消只好先爬到後陽台開門進屋，再破壞王女臥房窗戶，制伏王女後強制送醫，結束這場鬧劇，但也讓家屬對於過年期間還要再度麻煩警、消感到相當抱歉。

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(中時)