張家550人「回娘家」99歲阿祖發紅包

張姓家族大年初二舉辦娘家團圓宴，今年邁入第19年，席開60桌，招待家族成員約550人。（張妍溱攝）

大家享用美食，舉杯互道恭喜。（張妍溱攝）

張家年長者在老厝門口發「壓歲錢」年幼子孫排長龍，一個個開心領10元紅包及福袋。（張妍溱攝）

第19世高齡99歲的楊嬌娥（後右二）與家族子孫，開心用手機自拍照。（張妍溱攝）

台灣習俗農曆初二「回娘家」，台中市太平區張姓家族，今天舉辦「娘家團圓宴」，邁入第19年，5代家族成員約550人，每年回老厝辦流水席，今年席開60桌，第19世高齡99歲的張楊嬌娥開心發紅包給眾曾孫子們，大家合照留影。大家舉杯互祝「雞年行大運！」明年見。

主辦人第20世的張文田指出，現在家族內最年長者就是他99歲的母親，至於最年幼第23世、出生僅1周的女嬰，2人相差98歲，目前還在坐月子中心照護，看見家族人丁旺盛、團結有凝聚力，感到欣慰，希望每一年都辦下去。

張文田說，不讓家族婆婆媽媽太勞累，過年可好好休息，每年初二請人辦桌，中午35桌、晚上25桌，每桌3千5元，迎合雞年，有土魠魚雞肉拚盤、雞湯、鮑魚湯、醉蝦、羊肉爐等12道菜，每桌還提供8盒伴手禮，有吃又有拿。

今天上午天氣候晴朗，中午團圓宴開始前1小時，人潮湧進，在老厝前廣場排長龍，家族最年長的99歲張楊嬌娥與同樣輩分的長者排排坐，一一發紅包給年幼的孫子、曾孫輩們，張楊嬌娥開心的說：「希望子孫健康平安、事業有成。」

家族成員們歡喜吃團圓飯，老的、少的輪流上台唱卡拉OK，熱鬧滾滾，張文田說，張家子孫人數逐年增加，「張家族譜」去年更新完成，從14世到23世共550人，開啟張氏宗親後輩尋根之旅，是每年張家過年最有意義的事。

(中時)