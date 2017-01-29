張家550人「回娘家」99歲阿祖發紅包
台灣習俗農曆初二「回娘家」，台中市太平區張姓家族，今天舉辦「娘家團圓宴」，邁入第19年，5代家族成員約550人，每年回老厝辦流水席，今年席開60桌，第19世高齡99歲的張楊嬌娥開心發紅包給眾曾孫子們，大家合照留影。大家舉杯互祝「雞年行大運！」明年見。
主辦人第20世的張文田指出，現在家族內最年長者就是他99歲的母親，至於最年幼第23世、出生僅1周的女嬰，2人相差98歲，目前還在坐月子中心照護，看見家族人丁旺盛、團結有凝聚力，感到欣慰，希望每一年都辦下去。
張文田說，不讓家族婆婆媽媽太勞累，過年可好好休息，每年初二請人辦桌，中午35桌、晚上25桌，每桌3千5元，迎合雞年，有土魠魚雞肉拚盤、雞湯、鮑魚湯、醉蝦、羊肉爐等12道菜，每桌還提供8盒伴手禮，有吃又有拿。
今天上午天氣候晴朗，中午團圓宴開始前1小時，人潮湧進，在老厝前廣場排長龍，家族最年長的99歲張楊嬌娥與同樣輩分的長者排排坐，一一發紅包給年幼的孫子、曾孫輩們，張楊嬌娥開心的說：「希望子孫健康平安、事業有成。」
家族成員們歡喜吃團圓飯，老的、少的輪流上台唱卡拉OK，熱鬧滾滾，張文田說，張家子孫人數逐年增加，「張家族譜」去年更新完成，從14世到23世共550人，開啟張氏宗親後輩尋根之旅，是每年張家過年最有意義的事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。