陸女冒假金門闖關 10年前陪酒遭起底

大陸顏姓女子（中）冒假闖關，遭移民官識破遣返對岸。（移民署金門國境隊提供）

大陸顏姓女子10年前到台灣坐檯陪酒，目前仍管制在案，竟趁大年初一旅客湧入金門水頭港，冒用另名林姓女子身分闖關，但仍被眼尖的移民官識破，遭拒絕入境並安排當日船班遣返。

移民署國境事務大隊金門國境隊表示，大陸林姓女子在昨天循「小三通」搭船到金門水頭港，入境證照查驗時被移民官發現她的臉部特徵、指紋，均與曾申請來台團聚的顏姓陸配相符，經移民署比對和問訊後，坦承冒用他人身分來台。

移民署迅速查明顏姓女子在2006年，以陸配身分申請來台團聚，但入境後因從事坐檯陪酒，被依妨害風化罪移送法辦，並在2008年遭到遣送出境，目前仍在10年管制入境期間，此次冒用林姓女子身分闖關，研判意圖再赴台從事非法工作。

顏女遭移民官識破真正身分後，只能低頭不語認栽，全案依檢察官指示，由金門國境隊依職權處理，予以拒絕入境並安排當日船班遣返。

移民署指出，新春假期國境線上旅客人潮湧進，該署除加派人力確保優質通關外，更會嚴正執法，不因假期而有所鬆懈，不法分子意圖混水摸魚，一經查獲必依法究辦。

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(中時)