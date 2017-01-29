不爆買了！華人遊客爆遊日本北陸特色城市

兼六園位於金澤市內，其冬日雪景彰顯了日本庭園之美，深受華人旅客歡迎。 (擷取自youtube)

華人春節出國度假，以日本為首選的情形歷年不衰。在陸客爆買縮手後，前往以歷史、文化聞名的觀光勝地，成為新一波的旅遊方式。據了解，今年春節，日本最大旅遊公司JTB接待大陸、台灣等旅遊團，總人數增加近9成。其中，前往北陸石川、富山縣觀光的大陸、台灣團或自由行人次大為增加。

北國新聞報導，陸客已從爆買的觀光熱潮中沈殿下來，現在以體驗日本文化為主的回頭客有增加的趨勢。在金澤市東市一丁目的金箔店，充斥著體驗金箔貼紙的團客，在兼六園附近的和服出租店，來自台灣、大陸的客人也格外引人注目。

位於金澤市內的兼六園以日本三大名園之一聞名，非常受到華人遊客歡迎。兼六園管理事務所統計，24日有3246人到園，28日人數增至7657人，其中中國大陸、台灣、香港客人高達1388人次，比去年春節增加1.6倍。在積雪殘存的兼六園內出現大排長龍的人潮，欣賞著日本傳統冬季風情，這是前所未見的景像。

日經中文網則指出，以合掌結構建築聞名的富山縣「五箇山」合掌村，在冬季以燈光秀、傳統藝術活動吸客成效顯著，遊客人數猛增了12倍之多。

(中時電子報)