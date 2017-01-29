未滿3個月前夫到處說 謝麗金曝42歲曾流產

謝麗金自曝42歲時曾懷孕，卻不幸流產。（圖／中時資料照）

藝人謝麗金2014年和前夫Albert梁康威結束7年婚姻，一開始透露是因兩人個性不合，之後上節目才坦言是因為對方外遇才離婚，她近日受訪時，自曝當時婚後很想生孩子，做了很多準備，好不容易在42歲懷孕卻又不幸流產。

據《ETtoday》報導，謝麗金當時為了求子用過很多偏方，像是吃蒜頭精、喝中藥調理，甚至還試過行房後倒立，後來終於在42歲時等來懷孕好消息，但當時的她卻沒考慮到身體狀況到處玩，「我以為我是20幾歲的人，還坐飛機什麼的，我不知道會有問題，沒想到就哇⋯那時候還沒有滿3個月，我前夫到處說！」

至於為何沒選擇人工方式受孕，她則坦言因為曾陪朋友經歷做試管嬰兒的過程，對方更形容就像子宮被掏空，還每天都要打排卵針，讓她認為太辛苦太累，才決定想順其自然就好。

(中時電子報)