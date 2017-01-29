大陸研發微波武器 可癱瘓飛彈與坦克
戰爭科技已到了新的境界，除了看的見的動能武器之外，現在電磁與光線武器也走出實驗室，即將進入實用化。中國大陸西安核科技研究所黃文華教授與他的研究團隊正在研究有效的微波武器，開發6年漸有小成，已得到大陸國家科學技術進步獎。黃教授團隊的微波器已經小到可以安放到工作平台上，也表示在理論上，可以安裝在地面車輛與飛機上。
「大眾科學」(Popular Science)報導，微波是指電磁波在「微波波段」(頻率在300兆赫到30萬兆赫之間)，頻率低於紅外線波段。以能量脈衝型式轟擊目標，理論上可以使電子系統被迫關閉或是元件燒燬，因此可以癱瘓地面車輛以及飛機。
雖然目前已經有不少防禦電磁脈衝的保護設備，但是對高能微波攻擊卻並不管用，因此極有開發價值，不過微波武器需要巨大的能量與發射天線，所以先前的理論設備都過於巨大，如今中國大陸宣稱微波發射裝備的小型化方式，那麼使用彈性就變得極為廣泛。消息稱，微波發射器是良好的防禦性裝備，可以干擾來襲的無人機與飛彈，是電子戰中的誘殺陷阱。如果假如能夠縮小到裝配到飛彈或無人機上，會是極為有效的第一波先期攻擊武器，也可以減低對人員的殺害數量。
微波的頻率很廣，一般常見的微波爐也是微波的應用，因此許多人總以為微波就會使物體產生高熱，總聯想成輻射能，事實上造成微波爐加熱效果，是在2400兆赫的波段，與水分子產生共振所致，並非一般定義的元素衰變造成。不過應用到武器上，確實也有一種微波鎮暴槍，利用類微波加熱的原理，使對方感到不適而倒地，包括美國、以色列、中國大陸都有這方面的研究。
(中時電子報)
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