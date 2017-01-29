開春溫暖 立委羅致政吳秉叡陪總統祈福
總統蔡英文今天上午在新北市小英之友會陪同下，前往新北市板橋區慈惠宮、接雲寺祈福和發紅包，有意角逐下屆新北市長的民主進步黨籍立法委員羅致政、吳秉叡也陪同上香。
立法委員羅致政團隊，身穿螢光色的背心，在總統發放紅包出口，高舉賀年牌子和民眾打招呼，被認為是替爭取新北市長黨內初選暖身。
不過，總統到達發紅包時，有媒體詢問總統在新北市發紅包，是否挺誰參選下屆新北市長？是否有推派人選？但蔡總統並未回答。
羅致政與新北市立委吳秉叡，都被視為2018年新北市長選舉的可能參選人，吳秉叡今天也穿著大紅衣服，在現場和民眾搏感情，站在蔡總統左手邊一起祈福，總統的右手邊隔一人，就是羅致政，吳羅兩人都爭取曝光，讓外界有試水溫前哨戰的聯想。
中午12時，在蔡總統發紅包行程告一段落離開後，羅致政仍留在現場和民眾打招呼、賀新年。羅致政受訪表示，這是總統新春參拜的行程，蔡統統選舉前有來接雲寺參拜，今天也算是還願。
羅致政說，總統看到很多民眾和總統加油打氣，她很高興。記者追問羅致政對於爭取角逐新北市長初選的佈局？他說「沒有所謂（新北市長選舉）的佈局，能為新北市民服務，為新北市民爭取資源、建設，這是總統和民進黨各級民代共同目標。」
至於與立委吳秉叡在多個場合碰頭，羅致政說，「其實沒有差啦」，大家服務的對象都是新北市民，也希望過年期間更多的民眾，可以沾染到總統給予的祝福。1060129
(中央社)
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