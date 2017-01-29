挪威僑界歡慶金雞年農曆新春

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為歡慶農曆新年並聯繫鄉親及台灣留學生，「旅挪華人聯誼會」當地時間28日晚間在奧斯陸舉辦春節聯歡餐會，除了旅挪台僑及留學生踴躍參加，中華民國駐挪威代表程其蘅也偕駐處員眷出席。

會場布置以農曆年節為主題，搭配春聯、元宵燈飾及各界贊助的摸彩禮品，現場喜氣洋洋，充滿年味，場面熱鬧而溫馨。

餐會活動首先由該會會長王瑞珠致詞，接著由程其蘅致詞，除祝賀與會人士新春如意，雞年行大運，並代表僑務員會頒發「旅挪華人聯誼會」及「挪威台灣商會」辦理慶祝中華民國105年雙十國慶活動有功團體及個人獎勵獎狀及感謝狀。

餐會期間穿插摸彩活動，駐處及各僑領熱心捐贈的摸彩禮品，豐富多元。程其蘅並準備紅包分送與會耆老及兒童，為新春餐會掀起高潮，增添熱鬧氣氛。1060129

(中央社)