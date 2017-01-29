雪梨僑團春節晚會 沈正宗夫婦出席
旅居雪梨地區僑胞為歡慶春節到來，於當地時間28日在雪梨西郊賓士鎮運動俱樂部大會廳舉行「慶祝丁酉年春節聯歡晚會」，中華民國駐雪梨辦事處長沈正宗夫婦應邀出席。
今年春節聯歡晚會由「澳洲留台校友會」偕同其他相關僑團共同主辦，計約有400位僑胞參加，另新州州長Gladys Berejiklian之代表新州自由黨副黨鞭庫爾（Mark Coure）、州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）之代表上議員John Sidoti、新州司法廳政務次長克拉克（David Clarke）夫婦、下議員Guy Zangari及各市市議員等多名政要受邀出席。
沈正宗致詞時首先祝賀與會賓客吉（雞）祥如意、大吉（雞）大利，並感謝應邀出席的政要長期對中華民國的友誼與支持。
沈正宗指出，今年是與在座好友歡聚一堂的第三年，澳洲是福地福人居，衷心感謝這些日子好友們的鼎力相助，讓台、澳關係不斷促進與深化，盼在場政要、友人及僑團領袖能在各自領域賡續發揮影響力，攜手再創兩國關係的新頁。
他最後鼓勵大家雞年不要錯失良機，要抓住每一個可趁之機，才能天賜良機，並預祝大家新的一年神機妙算、機智過人、積蓄滿滿且雞年行大運，博得滿堂賓客喝采。
與會政要友人隨後相繼應邀致詞，除祝福雪梨地區僑胞朋友新年快樂，再次強調澳洲及台灣共享民主、自由及多元文化的價值，並讚許台灣人民充滿企業家及創新精神，另對駐雪梨台北經濟文化辦事處多年來不遺餘力、積極推動台灣與新南威爾斯州關係的強化表示讚許。
晚會主辦人澳洲留台校友會會長黃煥南於致詞時介紹春節聯歡晚會歷史，表示今年已是第20屆舉辦，有賴澳洲政要及各地僑團支持，讓晚會年年圓滿。
這次「慶祝丁酉年春節聯歡晚會」除請來三太子熱鬧開場，舞蹈團體並帶來民俗舞蹈及爵士輕舞表演，樂團也演奏「春天花會開」等應景中、外文歌曲，為晚會添上濃濃的歡樂新春氣息。1060129
(中央社)
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