台鐵總動員維持正常營運 不受不出勤影響

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大年初二回娘家，人潮眾多。台鐵產業工會不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，昨日與今日各有200多人未到勤。台鐵局總動員，維持春節正常疏運，今天全線營運順利正常，站、車秩序良好。

台鐵局局長鹿潔身下午在fun台鐵臉書發文，呼籲台鐵全體員工堅守工作崗位，共同維護台鐵優良傳統，以不負社會大眾期望。

「台鐵局全力做好春節疏運工作」，鹿潔身在發文中重申，近期員工訴求包括營運獎金併專業加給、危險津貼及人力補足等項目已積極處理並獲行政院及交通部正面回應。配合勞基法修法部分，台鐵局持續與企業工會協商，在未達成共識前，目前排班辦法、待遇等暫不變動，不會影響同仁權益。

他說，春節旅客疏運為一年一度重要工作，有賴全體同仁共同努力，少部分同仁訴求依法休假或藉各種名目請假，意圖春節不出勤影響旅客疏運，台鐵通盤衡量人力狀況，覈實審酌准假與否。呼籲台鐵全體員工堅守工作崗位，共同維護台鐵優良傳統，以不負社會大眾期望。

今天遇「初二回娘家」人潮眾多，台鐵部分車站因產業工會發起依法休假不加班而致「鬧空城」。台鐵上下總動員維護營運正常，從上午起密集發布簡訊說明「106年春節」旅客疏運，全線(含平溪、內灣、六家、集集、沙崙各支線)營運順利正常，站、車秩序良好。1060129

(中央社)