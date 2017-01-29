加拿大雙重國籍公民 不受川普禁令影響
加拿大總理府表示，美國總統川普下令禁止7個穆斯林國家公民入境美國，但具加拿大雙重國籍身分的公民，仍可自由進出美國，不受影響。
加國總理府發言人佩翠斯（Kate Purchase）今晚發表聲明指出，加拿大國家安全顧問季恩（Daniel Jean）向美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）求證後，確定持有加拿大護照的人，包括雙重國籍的加國公民在內，不受美國新發布的旅遊禁令影響。
佩翠斯表示，「我們已得到保證，加拿大公民持加國護照旅行（美國），將依正常程序處理。」
川普在周五發布旅遊禁令後，美國國務院一度告知加拿大廣播公司（CBC），所有被禁的7國公民不論是否有雙重國籍身分，都不准在90天內入境美國。
這項消息一經公布，引發眾多加國公民震驚與恐慌。媒體更點名指出，加拿大新任移民部長霍森（Ahmed Hussen）就是在索馬利亞出生，索馬利亞是川普禁止入境的7個國家之1，難道加拿大移民部長也不能去美國。
根據加拿大統計局2011年人口普查資料顯示，全加有3萬5000名公民同時有川普禁止入境美國的7國公民身分。另有近7萬5000人是來自這7國的加拿大居民，但沒有加拿大公民身分。
據美國公民自由聯盟表示，在川普宣布禁令後，持有效簽證卻被海關扣留在機場的人士，約有100-200人，其中是否包括加拿大人在內，還有待確認。紐約聯邦法官周六晚間已裁定，不准美國政府將這些人驅逐出境。1060129
(中央社)
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