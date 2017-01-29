美法官發穆斯林暫留令 國土安全部遵從

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美國國土安全部今晚發布聲明表示，會「遵守司法命令」，不過，仍會保留總統川普下達限制7個穆斯林國家人民入境的命令。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約聯邦法官28日晚上對已抵達美國、及在美國過境，持有美簽的7個穆斯林國家人民，發出緊急停留令，裁定不可將他們遞解出美國。

聯邦法官這道緊急令，制止了遣送來自這7國、數10名滯留美國機場的遊客和難民，也暫停川普下達的行政命令，接下來90天內禁止來自敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等7個國家旅客入境。

國土安全部發布聲明說：「這些人經過加強的安全審查，正辦理入境美國，符合我們的移民法規和司法命令。」（譯者：中央社羅苑韶）1060129

(中央社)