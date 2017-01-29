國道5號爆車潮 將塞到深夜
今天（29日）是大年初二，國道5號北上段開始出現車潮，下午3時北上實施高乘載管制時，車陣從雪隧宜蘭端洞口，一路往南回堵6公里長，高速公路局指出，晚上8時解除高乘載管制時，又會湧現一波車潮，預估塞車情況恐到初三凌晨0時之後才會紓解。
高速公路局坪林行控中心表示，去年春節有9天，今年只有6天，北上車流集中在初二之後，小年夜國5南下有4.1萬輛次，除夕4.7萬輛次，初一4.5萬輛次，約為平常日的1.7倍，3天南下總車流，比北上足足多了近6萬輛次。
坪林行控中心指出，近6萬輛次的車流停留在宜蘭、花東地區尚未北返，小年夜至初一國5是南下多於北上，初二南、北向車流均多，從初三起北上車流將遠遠多於南下。
今天北上車多，雪隧內時速一度降至30公里，坪林行控中心在上午11時50分實施大客車行駛路肩，國5主線紅綠燈與頭城交流道在下午2時25分實施儀控，下午2時50分宜蘭、羅東、蘇澳交流道實施匝道儀控管制，高乘載管制時車陣回堵達6公里長。
坪林行控中心指出，今天國5北上塞車情況「到晚上10點跑不掉！」至於何時紓解？恐到初三凌晨0時後，建議明天用路人最好在上午10時前出門，或改走台2、台9省道等替代道路，明天國5北上在下午3時至晚間8時有實施高乘載管制，用路人可上高公局網站或下載1968 app掌握路況。
(中時)
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