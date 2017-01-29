角頭「要命小方」兒遭綁勒贖 警16小時救援

台中市南屯區五權西路二段一處加油站前，28日深夜23時發生「擄人勒贖」案件，曾犯下擄人勒贖及強盜案，綽號「要命小方」的角頭方敏懿與前妻所生綽號「小白」的21歲常姓男子，遭綽號「三角仔」的41歲薛姓男子駕駛一輛黑色BMW休旅車，夥同駕駛BMW轎車的不知名男子，將「小白」強行押走，打恐嚇電話向其家屬勒贖500萬元，警方循線追人，16小時內救出常男目前送醫治療。

警方指出，員警當時趕赴現場，在加油站前發現一灘血跡，當時與「小白」同行的姨丈向警方供稱，昨晚「小白」開車載他，表示要前往加油站去跟人「講代誌」，到達時「小白」先下車，他在車上等候，卻突然聽到「碰！」槍聲，「小白」被強行帶走，他則趕緊跑到鄰近民宅求救報案。

家屬於今天凌晨2點接獲第一通恐嚇電話，歹徒要家屬立刻交出500萬元贖金，否則將對被害人不利，警方經調閱路口監視畫面，鎖定薛男涉有重嫌，循線今天下午3點在大墩11街蘭夏會館救出常男，送林新醫院就醫觀察。警方初步研判可能是黑道利益糾紛尋仇擄人，警方已帶回相關人證偵訊中。

(中時)