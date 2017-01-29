初2回娘家 孕婦餐廳吃飯羊水破送醫

孕婦上餐廳吃飯，羊水突然破了，緊急叫救護車前往協助。（呂妍庭翻攝）

29日大年初2中午，嘉義市消防局第2大隊第2分隊突有民眾衝進消防隊求助，說隔壁餐廳有孕婦破水要生了，急需救援，分隊立即派遣救護人員前往，其餘同仁也提著器材前往協助，到場時34歲劉姓婦人說自己並未感到疼痛，原本還開心等著吃大餐，沒想到就突然破水了。

婦人主訴她懷孕約38週，是第1胎，因胎位不正，已和醫院約好3天後剖腹產，沒想到初2回娘家就破水，因擔心寶寶狀況，一度要求送到台南市就醫，經救護人員評估孕婦羊水已破，雖無出血、陣痛現象，但考量狀況無法預料，仍就近將婦人送到聖馬爾定醫院，不過原本要緊急剖腹的婦人，最後和院方溝通後，仍由救護車送回台南生產。

(中時)