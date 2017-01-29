陸客乘大馬快艇沉沒 已有2人獲救
一艘載有20多名陸客的快艇昨晚在馬來西亞失聯，據中國大陸官方掌握，這艘船已斷裂翻沉，部分遊客在海上漂流。目前已有2人獲救，救援行動仍在進行。
大陸央視新聞客戶端報導，中國大陸駐馬來西亞亞庇總領事館表示，這艘從亞庇駛往沙巴環灘島途中失聯的快艇已斷裂翻沉。3名船員中有2人游上岸報警，另1人協助遊客自救。
報導指出，部分遊客目前在海上處於漂浮狀態，搜救行動正在進行中。
另據北京青年報網站報導，馬來西亞海事執法局（MMEA）在官方社群網站公布，這艘搭載28名陸客的快艇可能在沙巴的迪加島附近出事，目前已有2人獲救。
失聯遊客家屬表示，7名親友透過網路報名參加沙巴知名旅遊景點環灘島的一日遊行程。這批陸客28日上午10時出海前往環灘島，但乘坐的船隻未準時抵達。旅行社當時以為團員直接回亞庇市區，而未留意去向。
這名家屬說，旅行社直到28日晚間6時船未回到碼頭才報警。事故發生後，家屬尚未收到馬來西亞方面聯繫。
馬來西亞海事執法局指出，這艘快艇共載有31人，其中28人來自中國大陸。但中國大陸駐亞庇總領事館先前只確認18名中國大陸公民的護照資訊。1060129
(中央社)
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