陸春節暖天氣結束 30日起大降溫

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今年農曆除夕到大年初二，兩岸春節天氣相對溫暖。但中國大陸中央氣象台預測，冷空氣已悄悄南下，今天至30日將有明顯降溫，其中長江以南降溫幅度可觀，最高氣溫恐降到10度以下。

中新社報導，受冷空氣影響，內蒙古中部、東北地區北部等地今天已明顯降溫，部分地區降溫幅度達10至12度；吉林東南部、遼寧東部等地還出現小到中雪，吉林東南部局部地區更有大雪。

報導指出，隨著冷空氣進一步南下，今明兩天東北地區中南部、華北中東部、黃淮、江淮、江漢中東部、江南、華南北部、貴州中東部等地的日均氣溫或最低氣溫，將下降6至10度。

其中，吉林中東部、遼寧東北部局部地區降溫幅度可超過14度，並將伴隨4至6級風；而中國大陸東部沿海更有7至8級風，陣風則達9級。

至於長江以南地區，今天在冷空氣尚未到來下氣溫較高，上海、杭州、南昌、廣州等地最高氣溫均達20度上下。但冷空氣30日抵達後，氣溫將大幅下降，江南等地的最高氣溫甚至會降到10度以下。1060129

(中央社)