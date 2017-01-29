澳網青少年男雙冠軍 許育修返台

台灣網球新生代好手許育修日前榮獲澳網青少年男雙冠軍，他今天早上返台時表示，「還蠻開心的。」未來繼續奮戰，朝職業之路邁進。

今年第1個大滿貫澳洲網球公開賽，許育修和中國大陸的趙靈熙在青少年男雙決賽，以6比7（8比10）、6比4、10比5，苦戰擊敗紐西蘭的雷諾斯（Finn Reynolds）與葡萄牙選手瓦利（Duarte Vale）。

「沒想到我們成功了。」許育修當時表示，比賽執行教練張孝雍的策略，然後保持專注、堅持。

首次參加四大滿貫賽的許育修相當開心，「能拿下澳網冠軍，除了謝謝我的搭檔外，要感謝我辛苦的母親支持我走網球這條路，還有教練張孝雍扎實的訓練，才能在這樣困苦的環境下拚出成績。」並感謝一路支持他的貴人和贊助商。

許育修接下來朝職業的目標發展，但也要看未來的經費和資源才能確定。1060129

(中央社)