知名醫師潘建志住家火警　警消救出愛貓

今天清晨6時許，知名精神科醫師潘建志位於文山區仙岩路住家書房傳出火警，警消出動17輛消防車、54名警消灌救，而潘建志的愛貓也被救出，所幸無人傷亡。

台北市消防局今天上午6時48分獲報，文山區仙岩路一處社區大樓6樓傳出火警，共有17輛消防車、3輛救護車、54名警消馳援，一共疏散45居民，其中2名民眾因吸入濃煙，送萬芳醫院救治後無大礙。

而發生火警的地點，剛好是潘建志的住家，潘建志受訪時表示，當時與父親、母親及岳母等6人都在睡夢中，所幸及時逃出無人傷亡，也感謝消防人員將他的愛貓救出。

消防人員指出，燃燒面積約12平方公尺，有不少家具、裝潢及書籍遭燒毀，起火原因初判是電線短路，但詳細肇因仍待火調人員進一步釐清。1060129

(中央社)