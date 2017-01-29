中市議員母親遭公車夾傷 林佳龍探視

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台中市議員楊典忠的83歲母親23日晚搭公車下車時遭車門夾傷，台中市長林佳龍今天前往探視，並致贈紅包祝福早日康復。

林佳龍今天行程滿檔，忙著到台中市各大廟宇向市民拜年，並發放小紅包，下午還抽空去探視日前遭公車車門夾傷的楊媽媽。

楊典忠的媽媽23日搭公車到沙鹿光田醫院拿藥，晚上7時多搭公車返家，抵達目的地下車時遭車門夾住左手臂，公車司機在其他乘客告知後才再把車門打開，而楊媽媽第二天由楊典忠陪同到醫院照X光檢查才知手臂遭夾斷，手術後於春節前返家休養，恢復情況良好。

林佳龍下午在百忙中前往探視，楊典忠說，很感謝市長前來探視，並特別送上紅包祝福，他也向林佳龍要求，公車應該裝設防夾系統維護乘客搭車安全。1060129

(中央社)