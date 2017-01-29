子瑜被捕獲 緊牽媽媽手逛街超有愛

周子瑜除夕低調返台過年。（圖／中時資料照）

子瑜和媽媽初一逛街被網友捕獲。（圖／翻攝自推特）

韓國女團「TWICE」出道1年多人氣超高，下月17至19日將在首爾舉辦首次個別演唱會，並預計展開海外巡演，讓粉絲直呼期待。趁著開唱前的春節期間，成員們各自回家和家人團圓兼休息，而台籍成員周子瑜也低調返台過年，昨更被捕獲和媽媽手牽手逛街，讓其他粉絲羨慕喊也好想巧遇子瑜。

周子瑜除夕當天在媽媽黃燕玲的陪伴下返台，雖然是私人行程不便受訪，但子瑜被旅客認出、要求合影時，仍大方答應，相當親民。而昨大年初一，子瑜雖然依舊低調戴著口罩出外逛街，還是藏不住星味被網友捕獲，而和媽媽緊緊牽著手的模樣，更看得出母女情深。照片一PO出，令其他粉絲好生羨慕，也希望子瑜能好好享受和家人的團圓時光。

(中時電子報)