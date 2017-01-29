馬國遊船斷裂翻沉 陸客海上漂流待援

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馬國載有28陸客遊船翻沉，遊客海上漂流待援。(翻攝Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia粉絲專頁)

馬來西亞一艘載有28名陸客的觀光船，昨（28）日在赴環灘島途中失聯，目前中國領館最新消息指出，該船在環灘島附近海域失事翻沉，2位船員爬上岸報警，部分遊客在海上漂流待援。

中國駐馬來西亞哥打基納巴盧總領事陳佩潔指出，觀光船已斷裂沉沒，3名船員中的2名船員已自行游上岸向警方求援，另一位則在協助遊客穿上救生衣，目前遊客及協助船員在海上漂流，等待救援。

陳佩潔指出，當地政府正全力執行搜救任務，海軍、海警、警察派出多艘船隻及飛機前往救援，相關人員也已分析得知沈船大致位置。

(中時電子報)