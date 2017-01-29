初三雲嘉南高屏空品不佳 外出戴口罩

明天是大年初三，根據環保署空氣品質預報顯示，雲嘉南、高屏、馬祖及金門空氣品質指標為橘色提醒（對敏感族群不健康），過敏體質的民眾外出最好戴口罩。

環保署空氣品質監測網資料顯示，明天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東和澎湖的空氣品質為良好至普通等級，雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，尤其高屏AQI指標可能達150，接近紅色提醒。

環保署表示，AQI指標為橘色提醒時，空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯，但如果達到紅色提醒，對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能會產生較嚴重的健康影響。

環保署提醒，明天在中南部及前往出遊的民眾，特別是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應盡量避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範，民眾可隨時注意環保署發布的空氣品質預警資訊（http://taqm.epa.gov.tw），或下載「環境即時通」APP，瞭解最即時的空氣品質資訊。1060129

(中央社)