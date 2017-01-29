初二娘家宴 茄萣金鑾宮席開156桌
今天是初二回娘家的日子，高雄市茄萣區金鑾宮中午舉辦「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，席開156桌，端出烏魚子、石斑、魚翅、大蝦等澎湃海鮮料理，上千人同桌，場面熱絡。
金鑾宮的媽祖女婿回娘家活動是第4年舉辦，年年反應熱烈，從第1年的110桌，逐年增加，今年加碼到156 桌，推出不到1週就被搶購一空，每桌定價新台幣6000元。由於茄萣是海邊魚鄉，因此辦桌料理都以當令海鮮食材為主。
金鑾宮主委林美香說，茄萣以前是漁村，現在不少年輕人都離鄉背井外出工作，家裡大多剩老人家，過年期間許多人家都不開伙，餐廳又訂不到位，為服務信眾於是請來總舖師在廟埕辦流水席，6000元只是食材和料理費用，飲料、帳篷和康樂隊由廟方贊助，今年還特別贈送媽祖加持過的開運水。
現場當地岳父、岳母設宴款待從各地返鄉的女兒、女婿及孫子，桌桌客滿，在暖暖的高雄冬陽氣下圍爐，氛更是熱絡。
其中，結婚4年的茄萣女婿許凱強帶著老婆回娘家與岳父、岳母、小舅子等親戚1桌10人同席，舉杯互道恭喜，和樂融融。
連績第2年參加團圓辦桌活動的許凱強表示，這項活動讓人更有回娘家的熱鬧氣氛；其岳父鄭友昆說，女兒、女婿都很孝順，吃流水席不但菜色豐富，老婆也不用那麼辛苦準備，還可以順便參拜媽祖，祈求來年平安，很有意義。1060129
(中央社)
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