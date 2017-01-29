台南球場整修 統一自辦熱身賽前進台中
中職統一7-ELEVEn獅的大本營，台南棒球場正在整修，預計3月完工。統一今天表示，因此2月自辦的熱身賽，將前往台中棒球場舉行。
台南棒球場大動工，不過儘管是年假期間，獅子軍自主訓練也沒有打烊，還有選手到台南棒球場自主練習，例如老家在台南的羅錦龍、郭力瑋、郭峻偉、薛惟中昨天相約一起訓練，讓身體維持狀況，為第二階段訓練準備。
其中郭力瑋去年主要都在二軍出賽，擔任先發投手，今年球季以「完成任務」為目標，無論在一軍或二軍出賽，走上投手丘前，完成自己的準備，站上投手丘，就是完成教練賦予的任務。
統一棒球隊行銷經理顏吉昌表示，2月16日、17日、20日和21日將自辦4場熱身賽，但因為台南棒球場正在整建，所以移師台中棒球場進行。1060129
(中央社)
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