什麼？雞年英文竟然不是Chicken Year

12生肖英文。(取自網路)

過年期間，最常聽到民眾互相道賀祝福話語，今年為雞年，但你知道雞年的英文該怎麼說嗎？一般民眾的直覺反應是「Chicken Year」，但其實那是錯誤用法，正確答案是「The Year of the Rooster」。

隨著世界國際化發展，農曆年到來，家家戶戶吃起過年年菜，在台的外國朋友們也能親身感受東方傳統特色文化，但問題來了！2016年為猴年英文稱「The Year of the Monkey」，為什麼到了2017年雞年卻不能稱「The Year of the Chicken」？

原因是英文有很多「雞」的單字，大家最熟悉的就是Chicken，但Chicken有懦夫的意思，所以不會用The Year of the Chicken，而是用「Rooster」，因為Rooster是雄赳赳、氣昂昂的大公雞！

除了雞年外，鼠、牛、羊也不像一般民眾認為的mouse、cow、sheep，正確答案是鼠該使用Rat、牛使用Ox、羊使用Ram才對，至於其他的虎、兔、龍、蛇、馬、猴、狗、豬皆為民眾熟知的英文單字。

以下為12生肖英文：

Rat 鼠 （不能用mouse）

Ox 牛 （不能用cow）

Tiger 虎

Rabbit 兔

Dragon 龍

Snake 蛇

Horse 馬

Ram 羊 （不能用sheep）

Monkey 猴

Rooster 雞 （不能用chicken）

Dog 狗

Pig 豬

(中時電子報)