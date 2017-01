什麼？雞年英文竟然不是Chicken Year

12生肖英文。(取自網路)

過年期間,最常聽到民眾互相道賀祝福話語,今年為雞年,但你知道雞年的英文該怎麼說嗎?一般民眾的直覺反應是「Chicken Year」,但其實那是錯誤用法,正確答案是「The Year of the Rooster」。

隨著世界國際化發展,農曆年到來,家家戶戶吃起過年年菜,在台的外國朋友們也能親身感受東方傳統特色文化,但問題來了!2016年為猴年英文稱「The Year of the Monkey」,為什麼到了2017年雞年卻不能稱「The Year of the Chicken」?

原因是英文有很多「雞」的單字,大家最熟悉的就是Chicken,但Chicken有懦夫的意思,所以不會用The Year of the Chicken,而是用「Rooster」,因為Rooster是雄赳赳、氣昂昂的大公雞!

除了雞年外,鼠、牛、羊也不像一般民眾認為的mouse、cow、sheep,正確答案是鼠該使用Rat、牛使用Ox、羊使用Ram才對,至於其他的虎、兔、龍、蛇、馬、猴、狗、豬皆為民眾熟知的英文單字。

以下為12生肖英文:

Rat 鼠 (不能用mouse)

Ox 牛 (不能用cow)

Tiger 虎

Rabbit 兔

Dragon 龍

Snake 蛇

Horse 馬

Ram 羊 (不能用sheep)

Monkey 猴

Rooster 雞 (不能用chicken)

Dog 狗

Pig 豬

(中時電子報)