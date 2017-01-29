排灣族語迪士尼現聲 Ｍatzka請族人看電影

我要評比

雷鬼唱作人Matzka為迪士尼動畫「海洋奇緣」配音，Ｍatzka除夕請排灣族人看電影，小朋友聽到電影裡有族語相當興奮。

Ｍatzka春節提前返回台東部落，除夕夜在市區秀泰影城包場請部落親友族人觀賞電影，許多部落小朋友聽到電影中男主角「毛伊」用排灣族特有的語助詞說話，親切逗趣笑的合不攏嘴。

Ｍatzka說，自幼就非常喜歡看迪士尼動畫，有幸擔任中文配音員覺得很榮幸，尤其能在農曆春節回到台東和族人們一起分享工作成果，更是年尾的小確幸。

除夕夜，Ｍatzka照例和家人們吃年夜飯、烤肉，唱卡拉ＯＫ，他說，雞年新希望盼能「孵」出新專輯，因此春節假期將埋頭閉關，努力創作，要樂迷朋友們「2017一起雷鬼下去」。

「海洋奇緣、Moana」故事背景發生在南太平洋島嶼，敘述島上族人莫娜如何跟掌管風和海洋的半神人毛伊，齊力讓遭受破壞島嶼生態恢復平衡。

電影中的主角半神人毛伊（Maui），原型是按照有薩摩亞血統的好萊塢影星巨石強森「Dwayne Johnson」為範本繪製，中文版則邀請有原住民血統的Matzka獻聲，渾厚有力的嗓音及招牌雷鬼頭和主角毛伊卻更為相似，族裡的小朋友看得直呼過癮。1060129

(中央社)