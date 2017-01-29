台灣公開賽》地主唯一單打希望 李亞軒：壓力超大
WTA台灣公開賽會內賽將在30日點燃戰火，地主小將李亞軒單雙打都將出賽、詹謹瑋也將在雙打首輪登場。由於今年沒有台灣選手闖過單打會外賽考驗，李亞軒成為地主在單打的唯一希望，對此李亞軒感到壓力超大，「我快崩潰了！看到最後單打會內名單只剩我一個人，我整個大傻眼，我只能說會盡力去打好每場比賽！」
然而室內球場似乎是李亞軒的罩門，「我從15歲在小巨蛋打第一場室內賽，到現在已連輸7場，包括在國外共打了12場室內場地，只在去年聯邦盃世界組附加賽時贏了唯一1場。」亞軒說，「我本來噸位就比較大一點，腳步跑不太快，在跑這種室內場地時，感覺腳一踩下去都會沈一下，使得腳步移動會更慢，相對更加吃虧。」
談到會內首輪將與第7種子美國球員Shelby Rogers交手，亞軒表示，完全不認識這位球員，所以去她臉書看了一下，但還不是很清楚她的特色，不過，美國球員就是揮拍與擊球速度很快，不管如何，對手世界排名第52這麼高，肯定是一場不好打的比賽。
而詹謹瑋搭配美國選手Nicole Melichar，雙打首將輪遭遇日本/中國組合。
(中時電子報)
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