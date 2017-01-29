大年初二回娘家 北上多路段傍晚湧車潮
今天是大年初二，下午交通大致順暢，傍晚北上開始湧現車潮，包括國1西螺、湖口、竹北，國3名間－南雲，國5頭城－坪林等多個路段時速都低於40公里。
交通部公路總局表示，初二下午省道路況大致順暢，只有部分路段車多，如台2線(西向)57.5K-55K基隆往安樂社區方向、台2線(東向)67.5K-70K海洋科技博物館景點、台2線(東向)83.7K-85K鼻頭角風景區、台2線濱海公路155K傳統藝術中心及台19線70K+214北港媽祖廟附近等。
為疏運民眾外出乘車需求，公路總局也協調客運業者視人潮機動增班，自1月26日起至29日12時止，西部國道客運共計行駛3萬7959班次，疏運71萬3191人；國道5號客運路線共行駛5792班次，疏運9萬3981人。
在國道部分，下午僅少數路段車多，但傍晚開始多路段有壅塞情況，以北上路段較多，如國1湖口－湖口服務區、竹北－新竹、北斗－虎尾，國3大溪－龍潭、霧峰系統－草屯 、名間－南雲，以及國5頭城－坪林等路段，時速都低於40公里。
交通部國道高速公路局表示，初二國5下午（3時至8時）北上實施高乘載管制，請國5宜蘭地區北返的民眾多加注意，也可隨時收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌的標示行駛，同時保持行車安全間距，以維護行車安全。1060129
(中央社)
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