澳網男單決賽2盤 蠻牛破費爸 扳成平手

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西班牙「蠻牛」納達爾今天在澳洲公開賽男單決賽還以顏色，以6比3扳倒「瑞士特快車」費德瑞，摘下第2盤，兩人戰成平手。

反撲的納達爾此盤2破費爸的發球局，費爸後來雖反破回1局，但交手42分鐘後，還是敗下陣來。1060129

(中央社)