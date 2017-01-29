清水岩溫泉區泡腳池 開放免費體驗

我要評比

彰化縣政府開放清水岩溫泉區的泡腳池，供民眾免費體驗，新春期間吸引不少遊客前來嘗鮮體驗。（謝瓊雲攝）

縣府城觀處委外的履約廠商除派員在現場維護民眾安全，負責人也到場發送紅包。（謝瓊雲攝）

彰化縣清水岩露營區內的溫泉區泡腳池，開放民眾免費體驗。（謝瓊雲攝）

彰化縣清水岩露營區內的溫泉區泡腳池，縣府開放民眾免費體驗，新春期間吸引不少人前來嘗鮮體驗，履約業者也到現場發紅包致意。（謝瓊雲攝）

彰化縣清水岩溫泉區第一期泡腳池在新春期間開放供民眾免費體驗，業者指每天吸引逾2千人次來體驗；由於露營區過年期間未開放，因縣府未及協調，開車民眾恐需花時間先找到停車位。

溫泉區位於社頭鄉清水岩露營區入口處右側，一、二期工程去年陸續完工並於年底完成驗收，為吸引人氣，縣長魏明谷指示城觀處於新春期間免費開放；履約業者陳正忠指出，新春期間每天上午10點至下午5點，中午也不休息。

雲林縣呂先生指出，初二帶妻小回娘家，在網路上看到有溫泉池，午飯後帶著一家6口，先到清水岩寺拜拜、賞花，再來泡腳，旁邊有洗腳區、還有平台可供民眾換鞋與等候，十分舒適。

陳正忠表示，兩座泡腳池各可同時容納約40人，池水自地下1500公尺深井挖掘抽出，水質較為混濁，原汁原味的碳酸氫鈉泉再經加熱至攝氏38度至42度後引入池中。

陳正忠建議，每次泡腳時間最長不超過20分鐘，除設有遠端監控，現場也都有工作人員提醒民眾注意安全避免滑倒。免費開放至4月30日，2月6日起每周一休館。

城市暨觀光發展處處長田飛鵬指出，清水岩露營區有提供汽、機車停車收費，但因人力不足，往年新春期間皆不開放，故無法讓遊客入內停車，年後將積極與教育處協調，解決例假日與連假的遊客停車問題。

(中時)