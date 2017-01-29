男子疑債務糾紛被押走 中市警偵辦
台中市一名綽號「小白」的男子昨晚在街頭被強行押走，警方漏夜追查於今天下午在汽車旅館內救出被限制行動的被害人，全案疑因債務糾紛引起，警方陸續帶回嫌疑人釐清案情。
台中市警察局第四分局偵查隊長陳文哲指出，昨晚深夜11時許有民眾報案指稱，在南屯區五權西路的一處加油站前有槍聲響起，並看到一名男子遭幾名男子強押上車帶走。
陳文哲表示，經追查發現被害人綽號「小白」的常姓男子（21歲）是台中方姓角頭的兒子，遭人強押上車並往太平地區逃逸。警方獲報後由警四分局長林逢泉指示成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮。
警方表示，經專案小組深入追查後發現，雙方因債務糾紛發生爭執，一言不和下才強押被害人上車談判，目前警方已掌握特定嫌犯並陸續傳喚涉案當事人到案說明。
對於被害人「小白」的親友供稱現場疑似聽聞有槍聲，警方說，現場未發現任何槍擊彈痕及彈殼，被害人被救出後，隨即送往林新醫院就診，身體上並無任何槍傷，僅頭部、背部有多處用鈍器造成的撕裂傷，無生命危險，詳細犯案動機及其他共犯將持續擴大追查中。1060129
(中央社)
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