初二回娘家 國道中部路段整天走走停停
初二回娘家，再加上出遊車潮，國道彰化路段今天一早就出現壅塞情況，尤其彰化交流道至員林交流道之間，埔鹽系統段一度時速不到40公里，預估要到晚餐時段過後才會慢慢紓解。
趕著回娘家用餐，國道中部路段車多、流量大，直至中午時分彰化路段仍走走停停，尤其員林交流道至埔鹽系統交流道之間，南、北雙向都車多壅塞，時速維持在40至50公里，但大致仍順暢。
國道第三公路警察大隊交通組長賴協駿指出，南向198至210公里彰化交流道至員林交流道間路段車多、流量大，時速約40至50公里。至於國道四號車流量正常、台76線埔心至埔鹽系統交流道路段白天車多，因國道1號塞車，造成埔鹽系統西向匝道一度回堵，但下午過後車流逐漸恢復正常，傍晚車行速度可達80公里以上。
賴協駿表示，大約要到晚餐時段，車流量才會慢慢紓解、恢復正常，國道警方已派員在車多、流量大之上游路段警戒監控，並加派小區域巡邏，加速事故處理及道路障礙排除；國道警方除將通知警廣及交控中心加強路況宣導，也呼籲新春期間用路人養足精神再開車上路。
(中時)
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