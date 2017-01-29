總統蔡英文初二不停歇 頭份市義民廟發送福袋
總統蔡英文大年初二行程滿檔，一連從台北、板橋、新竹縣、新竹市等，下午也到苗栗縣頭份市義民廟參香、發送福袋，雖面臨一例一休及年金改革爭議不斷，但小英仍匯聚不少人氣，今天氣溫炎熱，有熱情粉絲頂著豔陽，中午就到頭份義民廟前的廟埕要排隊搶頭香。
搶得排隊第一名的陳姓婦人一家人帶著親戚朋友一行5人，中午12點半就到場，因天氣炎熱廟方也邀請婦人一家到廟內休息，等到2點多就到外頭卡位，陳婦笑說，身為忠實粉絲，一直很喜歡小英，即使現在民調直直落，但她認為小英是首任，要給小英機會和時間，也支持小英進行年金改革，要好好加油。
小英魅力在客庄發燒，義民廟周圍排有長長人龍，等著要領取總統親手致贈的一元福袋，總統府指出，今年準備3000個福袋讓民眾都能分享新春福氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。