總統蔡英文初二不停歇 頭份市義民廟發送福袋

總統蔡英文今天下午走訪頭份義民廟參香，並一一發送福袋給排隊民眾。(江詩筑攝)

得知總統蔡英文下午到義民廟參香，忠實粉絲陳姓婦人一家人大中午就到廟埕前排隊等候。(江詩筑攝)

拿到總統蔡英文福袋的民眾，開心地比出YA手勢。(江詩筑攝)

蔡英文初二行程滿檔，下午趕抵頭份義民廟參香。(江詩筑攝)

總統蔡英文大年初二行程滿檔，一連從台北、板橋、新竹縣、新竹市等，下午也到苗栗縣頭份市義民廟參香、發送福袋，雖面臨一例一休及年金改革爭議不斷，但小英仍匯聚不少人氣，今天氣溫炎熱，有熱情粉絲頂著豔陽，中午就到頭份義民廟前的廟埕要排隊搶頭香。

搶得排隊第一名的陳姓婦人一家人帶著親戚朋友一行5人，中午12點半就到場，因天氣炎熱廟方也邀請婦人一家到廟內休息，等到2點多就到外頭卡位，陳婦笑說，身為忠實粉絲，一直很喜歡小英，即使現在民調直直落，但她認為小英是首任，要給小英機會和時間，也支持小英進行年金改革，要好好加油。

小英魅力在客庄發燒，義民廟周圍排有長長人龍，等著要領取總統親手致贈的一元福袋，總統府指出，今年準備3000個福袋讓民眾都能分享新春福氣。

(中時)