國道大年初三上午恐出現南下車潮

明天是大年初三，高公局今天表示，預估國道明天上午以南下車潮為主，下午以北上車潮為主，提醒用路人注意行車安全，可多用公共運輸或替代道路避免塞車。

交通部國道高速公路局表示，今天初二也是春節假期第3天，截至下午5時，國道全線總延車公里為96.3百萬車公里，預估全日總延車公里135百萬車公里。

在路況方面，高公局指出，今天下午國道較為壅塞的路段包括國1北上新竹至竹北、虎尾至北斗，國3南下田寮至燕巢系統、北上南雲至名間，國5宜蘭至坪林等路段。

今天下午在國道1號北上173.7公里、國道3號北上191公里等處發生交通事故，影響車流紓解，高公局也提醒用路人注意行車安全，以免發生事故，不僅延誤行程，也影響車流順暢；而國5北上自下午出現北返車潮，已啟動宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩，及彈性調整匝道儀控因應。

明天是大年初三，高公局預估，明天上午以南下車潮為主，如國1南下湖口-新竹系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投及國5南下南港系統-坪林等路段可能出現較壅塞狀況。

下午可能以北上車潮為主，國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3龍潭至鶯歌系統、國5頭城至坪林等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為135百萬車公里。

高公局指出，明天初三主要交通疏導措施包括深夜11時至清晨6時國道全線暫停收費，全日24小時封閉國1埔鹽系統北上入口、國3名間雙向及竹南北上入口，入口高乘載管制為9至14時國1北上高雄端至湖口、國3北上九如(屏東)至大溪，15至20時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道。

高公局呼籲，為避免連假在國道上塞車，請用路人儘量利用公共運輸工具，自行開車可利用替代道路，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛；行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，也可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。1060129

(中央社)