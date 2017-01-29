台南市議員陳特清過世 地方不捨

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無黨籍台南市議員陳特清傳出今天清晨過世，享壽60歲，議會及地方人士聽到消息後都感到震驚不捨。

陳特清曾在台南縣市合併升格前擔任過1任歸仁鄉長、4屆縣議員及合併後的台南市議員職務。

地方人士指出，陳特清近年因一次跌倒後導致健康狀況不佳，幾乎都住在醫院療養。家人在農曆年前曾將他接回家過年，不料在今天清晨3時左右，病情轉為嚴重，急救後宣告不治。

台南市議會指出，依選罷法第71條規定，同選區缺額未超過1/2，不必辦理補選。台南市議會原有57席議員，在先前的張伯祿過世、郭國文請辭轉任勞動部次長，再加上陳特清過世，未來將剩下54席。1060129

(中央社)