捏麵人一甲子技藝 嘆罕見承傳古早味

捏麵人以麵粉加糯米粉，捏出生肖及卡通圖案，還有三國演義的歷史人物，80歲的捏麵人鄭師傅，擁有一甲子技藝，騎著60年代的古董腳踏車，在年貨大街引起眾人矚目與新春懷舊。

捏麵人的傳統民間技藝，源自於何時已不可考，但從中國新疆出土的麵製人俑和小豬，可能推斷距今已有1400多年的歷史。宋朝、元朝時，民間較大的宴會，常在入席前，利用麵粉捏製各人物、鳥類，及野獸，供客人觀賞。

低調的捏麵人鄭先生今天在新北市板橋府中路的年貨大街一角落，靜靜的捏麵，腳踏車後座的木箱子，插滿了青龍、玫瑰花、卡通哆啦A夢、皮卡丘、海綿寶寶等專業捏塑生肖及可愛的卡通，造型討喜可愛。

一旁的遊客詹先生家鄉在台南市白河區，經歷過民國53年白河大地震的時期，他說，早期家鄉廟會、市集都會看見捏麵人、畫糖人等傳統技藝，外國人吃的是新奇，現在的人吃的卻是回憶。

不過，鄭先生說，畫糖可以吃，捏麵的作品雖然無毒，卻讓人捨不得吃。已經製作捏麵人60年歷史的鄭先生攤開自己一雙手說，每天接觸的是原料的麵糰、天然的蜂蠟、調和黏劑的水及色素，一眨眼，一甲子的歲月就過去了。

詹先生很高興可以在都會區看見「捏糯米尪仔」，一旁，許多孩童吵著要買一隻，張阿嬤則不但看見童年的回憶，一眼瞧見捏麵人的古董腳踏車，直呼「這是26啊」，結果，鄭先生說，「這是28啊（指車輪28吋），我可是騎著它跑遍新北市，連林口台地都騎上去呢。」

捏麵人不侷限在廟會、祭神供奉，民間日常生活中，也作為吉祥的禮品相互贈送。

捏麵人與三國時期故事有關，傳說，孔明是捏麵人的祖師爺，曾經以捏米麵祭江，大軍才得以過河。黃先生則買了一隻桃園三結義的「捏麵關羽」，要當作加拿大朋友訪台的禮物。

看見遊客重拾他們童年的歡喜，80歲的鄭先生滿心歡喜，但也面對瀕臨失傳的民俗傳統藝術。捏麵人是非常具有民族色彩的傳統技藝，鄭師傅說，他小時候從叔叔的巧手學得技藝，現在，卻沒有人要學了。

鄭師傅說，「江湖一點訣」，捏麵要有耐心，現在年輕人無法靜下心來，但是，看見新春孩童臉上洋溢的歡笑，成了支持他繼續捏麵的動力。天色漸漸入暮，他收拾起行囊，騎上鐵馬，又繼續往下一個點捏麵去了。1060129

(中央社)