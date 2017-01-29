總統新竹發紅包 老少排隊喜洋洋

(中央社記者邱俊欽新竹29日電）今天是大年初二，總統蔡英文下午前往新竹上香祈福，同時發送福袋紅包給民眾，其中包括9旬阿嬤、還有在媽媽襁褓中的嬰兒也都在排隊行列中，現場洋溢新春喜氣。

蔡總統上午前往台北市、新北市多處廟宇參香祈福，下午轉往新竹縣新埔鎮的義民廟、新竹市香山天后宮參香祈福，祈求五穀豐收、風調雨順，人民生活安康樂利，隨後也發送福袋紅包給民眾。

不少民眾知道總統到新竹發紅包福袋，排隊人龍繞了好幾圈，而拿到總統福袋的民眾笑容滿面，感到相當開心。有不少人遠遠地拿起相機，拍下總統發紅包與民眾喜悅的表情；拿到福袋後立刻拍照上傳網路，現場洋溢濃濃地新春喜氣。

其中在排隊行列中，包括9旬阿嬤、還有在媽媽襁褓中的嬰兒，也都在排隊領福袋的行列中，更顯出總統的高人氣。

總統所到之處，排隊領取福袋的民眾相當踴躍，新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、民主進步黨立法院黨團總召柯建銘也都陪同出席，讓新竹縣市在大年初二充滿熱鬧、歡樂的年節氣氛。1060129

(中央社)