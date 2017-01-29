柯瑞發威 NBA勇士擊沉快艇

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美國職籃NBA勇士隊28日對上洛杉磯快艇隊，當家球星柯瑞在第三節球賽大爆發，轟進5記三分球，個人獨得25分，助勇士隊最後以144比98痛宰快艇。

柯瑞（Stephen Curry）拿下全場最高分的43分，此勝讓勇士戰績推進到40勝7敗，與西區聯盟（WesternConference）對手洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）的對戰也取得8連勝。

路透社報導，這場對決快艇的46分懸殊比數，是勇士隊本季贏分差距最大的一場球賽。快艇隊今年以來的失分都在26分以下。

柯瑞在第二節終了前還砍進1記51呎遠的大號3分壓哨球。

第3節時，柯瑞手感發飆，投11中8，包括5顆3分球，讓勇士隊以117比74領先快艇，兩隊比分拉大至45分。（譯者：中央社周慧盈）1060129

(中央社)