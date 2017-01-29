頭份義民廟開中門 喜迎總統發福袋

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今天農曆大年初二，總統蔡英文下午前往苗栗頭份義民廟參拜祈福，並發放福袋，廟方特別開中門迎總統，不少民眾也提早到場排隊領取總統紅包，顯得相當興奮。

蔡總統上任後首次農曆新年，今天年初二從北投關渡宮出發，陸續前往新北、竹苗地區宮廟參拜祈福、發放福袋，下午抵達苗栗縣頭份義民廟，受到各鄉鎮小英之友會及民眾熱情歡迎。

總統行程預定下午4時許抵達，不少人提早1、2個小時就到場排隊，排在第一位的婦人更是中午12時就來卡位，滿心期待拿到「小英總統」親手發贈的紅包，現場排隊等候領取福袋的人潮綿延廟前廣場及周邊街道，熱鬧滾滾，充滿年節歡樂氣氛。

頭份義民廟特地開中門迎接蔡總統，總統下車後與夾道歡迎的鄉親揮手致意，隨即由義民廟主委陳添松、苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎、竹南鎮長康世明及民進黨籍民意代表等多人陪同，向義民爺參香、行三獻禮並雙手合十祈福。

總統也在廟內發放福袋，民眾扶老攜幼排隊領取，隊伍中不乏駝著身軀的老人家，也有不少幼童，總統看見小孩不時輕輕摸摸頭，展現親和，更有原住民朋友穿著傳統服飾到場領取福袋。

除了在地鄉親，現場有不少外來遊客或小英「鐵粉」，吳姓男子一家6人，從總統臉書得知今天行程要到苗栗，特地從高雄開車北上苗栗，開心秀出金雞福袋，直呼非常開心。

頭份義民廟已逾百年歷史，去年才辦130周年慶，香火鼎盛，廟方指出，蔡總統競選時就在這裡發表「客家政策白皮書」，顯見對客家義民廟的重視，非常歡迎她今天年初二回來參拜。1060129

(中央社)