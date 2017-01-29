一家三口團圓了！楊冪劉愷威帶女買玩具撇婚變

楊冪和劉愷威結婚3年，頻被傳婚變。（圖／取材自微博）

楊冪和劉愷威被目擊帶著女兒在香港逛超市。（圖／取材自微博）

大陸女星楊冪和劉愷威日前迎來結婚3周年，但在這之前男方被拍到深夜獨自前往同劇女星王鷗房間，且在女方房內待了4小時才離開，導致婚姻不合傳聞再起，而夫妻倆今（29日）在香港難得合體，並帶著女兒買玩具，打臉外界所傳的婚變說法。

楊冪和劉愷威自結婚以來，頻被傳感情生變，尤其男方先前被爆與女星王鷗深夜同房，更是引發軒然大波，不過，今下午就有網友在香港目擊兩人帶著女兒小糯米逛超市，只見他們一身休閒，同樣戴著棒球帽，打扮十分低調，並一前一後在玩具區觀望，看來應是想挑選小糯米的新年禮物，一家團圓過年也粉碎了婚變謠傳。

事實上，楊冪昨（28日）才在北京幫爺爺祝歲過年，今就飛到香港和老公女兒團聚，兩地奔波讓粉絲看了有點心疼，但也大讚她為了家人真的很有心，盼外界不要再如此關注她的家務事，別給她過度的壓力。

(中時電子報)