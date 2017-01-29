澎湖空軍基地留守官兵 趣味競賽過新年

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春節年假，空軍443聯隊馬基隊為戰備留守官兵，在基地內舉辦多項趣味競賽，讓留守隊部官兵過一個與眾不同的過節體驗。

空軍443聯隊馬基隊在春節年假期間，特別為留守戰備勤務的官兵，舉辦有春節美味佳餚餐會和賓果、現金紅包、彩券及刮刮樂等獎項，讓留守官兵歡樂年年。

今天大年初二，在基地內舉辦「土地公、土地婆」及「招財進寶」等多項趣味競賽，隊長彭玉家與政戰處長方嘉祥等人一起與官兵同歡，藉由趣味競賽，官兵凝聚向心，增進同袍情誼，在隊部過一個難忘的戰備春節。1060129

(中央社)