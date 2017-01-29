澎湖空軍基地留守官兵 趣味競賽過新年
春節年假，空軍443聯隊馬基隊為戰備留守官兵，在基地內舉辦多項趣味競賽，讓留守隊部官兵過一個與眾不同的過節體驗。
空軍443聯隊馬基隊在春節年假期間，特別為留守戰備勤務的官兵，舉辦有春節美味佳餚餐會和賓果、現金紅包、彩券及刮刮樂等獎項，讓留守官兵歡樂年年。
今天大年初二，在基地內舉辦「土地公、土地婆」及「招財進寶」等多項趣味競賽，隊長彭玉家與政戰處長方嘉祥等人一起與官兵同歡，藉由趣味競賽，官兵凝聚向心，增進同袍情誼，在隊部過一個難忘的戰備春節。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。