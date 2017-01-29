持綠卡 蘇丹博士生紐約機場遭上手銬
美國史丹福大學人類學博士生蘇丹學生艾拉明持美國綠卡，但昨天晚上抵達紐約甘迺迪機場時，因總統川普發布限制7個穆斯林國家人民入境美國的命令，她被搜身、短暫被戴上手銬。
39歲的艾拉明（Nisrin Elamin）在美國居住20多年，她說，27日晚抵達甘迺迪國際機場時，遭扣留約5小時。
艾拉明說，她前往蘇丹進行學術研究，27日上午搭機返美。在機場過境時，拿出她的美國綠卡，但接著卻遭到訊問、搜身並戴上手銬。
路透社報導，艾拉明接受電話訪問說：「那次搜身令人不舒服，他們碰觸我的胸部和鼠蹊部。接著把我戴上手銬，我哭了起來。」
艾拉明說，手銬很快就被取下，當局似乎是用手銬在機場不同區域間押送人。
艾拉明雖獲釋，但她擔心再度離開美國，也擔心在蘇丹的父母，原本她希望有朝一日協助父母移民美國。
現住新澤西州的艾拉明說：「這讓我害怕，無法在想見他們時與他們會面。」
川普下達的行政命令意味著，來自包括敘利亞、蘇丹、伊朗等7國、持有合法永久居留權的居民，返回美國時，需依個案處理方式進行清查。
dan info網站報導，川普的禁令28日導致飛抵甘迺迪機場的多名旅客遭羈押。機場外整天有數百人聚集抗議川普的行政命令，同時要求釋放遭扣押的人。（譯者：中央社羅苑韶）1060129
(中央社)
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