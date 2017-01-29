澳網男單決賽3盤 費爸破蠻牛 2比1領先

「瑞士特快車」費德瑞今天在澳洲公開賽男單決賽第3盤發飆，以6比1反制西班牙「蠻牛」納達爾，贏下這盤，取得2比1盤數的領先。

這盤費爸明顯佔得上風，在第2、第5局兩次破納達爾發球局情況下，再接再厲又下一城。1060129

(中央社)