台南市議員陳特清病逝 享年60歲

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台南市議員陳特清凌晨病逝。(莊曜聰攝)

無黨籍台南市議員陳特清今天凌晨過世，享年60歲，消息傳出，地方及政壇人士同感不捨，他曾在台南市縣市合併前擔任過1屆歸仁鄉長、4屆縣議員，並擔任合併後的市議員一職至今。

地方人士指出，陳特清2年前因為肺疾就醫，近年來都在醫院住院治療，最近又因為跌倒，健康情形不佳，農曆年前家人將他接回家中過年，想不到年還沒過完就撒手人寰，令人遺憾。

台南市議會表示，依選罷法第71條規定，同選區缺額未超過1/2，雖同選區的張伯祿、陳特清2位議員相繼過世，仍不須補選。

(中時)