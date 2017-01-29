張銘忠夫婦赴大巴黎八大僑團走春拜年

駐法國代表張銘忠夫婦由林奇雋等三位僑務委員陪同，於當地時間28日偕僑務組長林宏穎赴大巴黎地區8大僑團走春拜年，祝福旅法鄉親們大吉大利，身體健康，心想事成，財源廣進。

張銘忠夫婦也祝福旅法鄉親們事業蒸蒸日上。他並代表政府向僑胞賀年，感謝大家長久以來的支持。

張銘忠夫婦上午一行首先由資深僑領旅法印支華人會館會長江基民及僑務顧問曾輝帶領，陸續走訪法國潮州會館、旅法華裔互助會及法國海南會館；中午參加旅法印支華人會館「新年團拜聯歡餐舞會」，和350餘位僑胞歡度新年，互相恭賀農曆新年好；隨後於下午先後拜會法國崇正總會、福建會館、番禺富善社及廣東會館，受到各會幹部及鄉親們熱烈歡迎，海南會館還特別安排祥獅獻瑞，場面熱鬧溫馨，喜氣洋洋。

張銘忠夫婦除了向僑胞們拜年、親切問候，也循例在各會所附設佛堂上香禮佛，祈求「法國僑社永續繁榮和諧，中華民國風調雨順，台法雙邊友誼歷久彌新。」

張銘忠表示，春節是中華民國三大傳統節慶之首，在此金雞報喜的開春吉日能夠與林奇雋、李永慶、曾金華三位僑務委員一起到各僑團拜年，當面和旅法僑胞們聯誼賀節，心中特別愉悅；最重要的是，用實際的行動，讓鄉親們感受到中華民國的關心與祝福。他也藉機特別致贈各僑團負責人國產噶瑪蘭經典威士忌，配合行銷台灣優質產品。

張銘忠夫婦當天走春拜年行程緊湊熱絡；法國潮州會館副會長許葵、旅法華裔互助會會長鄭輝、海南會館會長史振茂、旅法印支華人會館會長江基民、崇正總會會長羅仕川、福建會館會長戴英泰、番禺富善社社長方顯秋、廣東會館會長周吉慶都親自熱情接待，僑社一片歡騰，活動直到傍晚時分才暫告段落。

各個僑領均肯定張銘忠夫婦展現的親民務實作風，8大僑團盼續與駐法國代表處攜手合作，共創旅法僑社福祉，並殷切祝願「台灣更加壯盛，開創進步繁榮新局」。1060129

(中央社)